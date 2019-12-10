استمع

ضياء الدين علي

** هل تأخر تحقيق البطولة الخليجية للمنتخب البحريني؟ الإجابة السريعة، التي ربما تكون في خاطر كل بحريني هي «نعم».. ولكن من يطالع التفاصيل والملابسات، والمقدمات التي سبقت تحقيق لقب «خليجي 24»، من حيث المشاركة في اللحظات الأخيرة ثم العروض والنتائج، يتأكد من أن الإجابة المنطقية هي «لا»، وإنما هذا هو وقتها المناسب والأجمل وفق المشيئة الإلهية التي تجعل لكل شيء سبباً، بخاصة في سياق ظرفي الزمان والمكان، وصدق من قال «ربك لما يريد.. أحلامنا ها تتحقق.. ولا شيء يبقى بعيد».

** كانت مشاعر شعوب المنطقة طبيعية وصادقة وهي تبارك للأشقاء في البحرين الإنجاز الذي تحقق بجدارة واستحقاق، وكالعادة كان قادة ورموز الإمارات سباقين إلى التهنئة والمباركة، وكانت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جميلة ومعبرة وهي تبارك للبحرين ملكاً وشعباً وفريقاً، وتؤكد استحقاق «الأحمر» الفرحة والكأس.

** ولنا أن نأخذ في الاعتبار طول مساحة الشوق إلى اللقب الممتدة عبر 50 عاماً، لندرك سر الفرحة البحرينية الطاغية، التي قدرناها وتفاعلنا جميعاً معها، والتي دفعت كثيرين للانحياز عاطفياً إلى «الأحمر» على حساب «الأخضر» في المباراة النهائية، باعتبار أن المنتخب السعودي ذاق طعم اللقب وحقق كأس البطولة 3 مرات من قبل.

** وإذا ذهبنا إلى الحيثية الميدانية، نجد أن المنتخب اكتسب شخصية البطل عبر سياق درامي مثير، فهو بدأ من محطة صعبة أمام حامل اللقب العماني واكتفى بالتعادل، ثم قفز عالياً باجتياز الأزرق الكويتي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (10 مرات)، ثم جاءت العقدة الدرامية بالخسارة من الأخضر بهدفين، وعساها كانت المحفز المطلوب لكي يستنهض قواه، إعمالاً لمقولة «رب ضارة نافعة»، ثم كانت موقعة الدور قبل النهائي التي اجتاز فيها «أسود الرافدين» بضربات الترجيح 5-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، وأخيراً كانت مواجهة البطولة، وفك العقدة، أمام الأخضر مجدداً، والتي حسمها في وقتها الأصلي بالهدف المرسوم الذي سجله محمد الرميحي، ولا أعتقد أن الجمهور البحريني ستبرح مخيلته إثارة الدقائق العشر المحتسبة كوقت ضائع بعد الدقيقة 90، حيث بلغت القلوب الحناجر مع كل هجمة سعودية، لكنه ثمن لا بد منه للفرحة بالكأس الخليجية.. وبالتأكيد تستأهل.

[email protected]