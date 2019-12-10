«الشارقة الرياضية» تضع المشاهد في قلب الأحداث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرصاً منها على وضع الجماهير في قلب الأحداث الرياضية التي تقام على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، تعزز قناة الشارقة الرياضية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، من مواكبتها للموسم الرياضي الحالي الذي يستمر حتى نهاية مايو/أيار المقبل، عبر سلسلة من البرامج التي تسلّط الضوء خلالها على كلّ ما يدور على ميادين المنافسات، وتحلل، وترصد، وتناقش نخبة من الخبراء والمحليين والمسؤولين الرياضيين الإماراتيين والعرب والعالميين.

تخصص القناة تغطية استثنائية لمسابقات رابطة كرة القدم الإماراتية واتحاد الكرة، بالإضافة إلى فتح نافذة على أهم المناسبات والأحداث الرياضية التي تقام على أرض الدولة، إمارة الشارقة بالتحديد.

وترصد «الشارقة الرياضية» من خلال برنامجها «من الإمارات»، الذي يقدمه كلّ من الإعلاميين: محمد رمضان، وإيمان آل علي، وعلي آل علي، وخالد الحمادي، كواليس الأحداث الرياضية، وتجمع ردود الأفعال التي تدور في الملاعب والصحف ووسائل التواصل الاجتماعية وغيرها، وتقدمها للجمهور ليكون في قلب الحدث، ويتعرف إلى مجرياته من خلال تحليلات ومتابعة يقدمها نخبة من الشخصيات الرياضية.

وحرصاً منها على أن تبقي الجماهير على مسافة قريبة من صنّاع القرار الرياضي من مسؤولين وخبراء ومتخصصين ونجوم، تضع الشارقة الرياضية المنبر أمام المشاهدين؛ لينقلوا ملاحظاتهم الرياضية عبر الهواء مباشرة رفقة الإعلاميين أحمد سلطان، وإبراهيم الزعابي، ليخاطبوا المسؤولين والمعنيين، ويتفاعلوا مع مجريات الواقع الرياضي وما يدور به من أحداث مهمة، ليجسد البرنامج حلقة وصل تربط المشاهد مع أصحاب القرار..

وفي إطلالة نوعية، تقدم القناة برنامج «ملاعبنا»، الذي يتابع ما يجري من أحداث وقضايا ومستجدات رياضية في مختلف المجالات، حيث يفتح مذيعاه «علي الظبياني، وعلي الجسمي» الباب أمام التفاعل مع الجماهير الرياضية عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال الصور، ومقاطع الفيديو والتعليقات التفاعلية.

وبدورها تواصل قناة الشارقة الرياضية رحلة تغطياتها المميزة لملاعب قطاعات المراحل السنية لمختلف الاتحادات الرياضية في الدولة، من خلال برنامج ملاعب الناشئة، وهو البرنامج الذي يترجم حرص القناة على تبني المواهب واكتشافها وتسليط الضوء عليها.

ولموسم آخر تواكب القناة كلّ ما يدور على ميادين المنافسات النسائية؛ حيث ترصد من خلال برنامج «رياضة المرأة» رحلات التحدي الأسبوعية التي تخوضها اللاعبات والبطلات، موفّرة للجمهور تغطية عن كثب لمختلف المنافسات والمسابقات.

وحول هذه البرامج، قال راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية: «نحرص على أن نبقى على مسافة قريبة من جماهير الرياضة الوفية، نفتح لهم المجال بأن يثبتوا حضورهم كلاعب أساسي، من خلال تسخير مختلف الجهود والطاقات الإعلامية؛ لنواكب كلّ ما يدور في الساحة الرياضية من أحداث، نرصدها، ونتابعها، ونضع لها متخصصين في مجالات التحليل والنقاش، كما نفتح من خلالها النافذة ليتواصل الجمهور الوفي مع المسؤولين وأصحاب القرار، لتبقى الشارقة الرياضية منبراً للجماهير، تعبر عن آمالهم وطموحاتهم وتنقل شغفهم».

وتابع: «الموسم الحالي يحفل بالكثير من المناسبات المنتظرة لهذا نواصل تغطيتنا ومواكبتنا لجميع ما يدور على ملاعب الدولة وخارجها».