نجاح كبير للدورة الرابعة من بطولة دبي للجمباز الإيقاعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح منافسات الدورة الرابعة من «بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي» الأكبر من نوعها في المنطقة، التي ينظمها نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 500 لاعبة مثلن 60 نادياً من 21 دولة من مختلف أنحاء العالم قدمن عروضاً مبهرة ومهارات استثنائية على مدار ثلاثة أيام، وأقيمت منافساتها في صالة الشيخة هند المغطاة للألعاب الرياضية في شارع الوصل بدبي خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وحضر فعاليات البطولة ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وشارك في تتويج اللاعبات الفائزات بالمراكز الأولى غازي المدني، وانجل إيلجاز مديرة نادي دوجيم ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة.

وتولى تحكيم منافسات البطولة لجنة مؤلفة من 38 حكمة دولية بارزة تقدمتهن الحكمتان الأولمبيتان اليونانية صوفيا بورا والتركية آني آجوبيان، وشهدت البطولة منافسة قوية بين اللاعبات في فئتي الفردي والجماعي وسط تشجيع مملوء بالحماس من الجمهور الغفير الحاضر في البطولة، وتنافست اللاعبات من خلال عرض المهارات التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق، وغيرها من الأساليب الفنية التي اختارتها المتنافسات.

وتضمنت فعاليات البطولة تقديم دورات تعليمية خاصة «ماستر كلاس» بمشاركة أكثر من 250 لاعبة جمباز ومدربة من جميع أنحاء العالم، بتوجيه وإشراف 5 بطلات أولمبيات وعالميات هن: اينا زوكوفا وميليتينا ستانيوتا من بيلاروسيا، الأوكرانية ناتاليا جودونكو، والإسبانية كارولينا رودريجيز، والبلغارية نيفيانا فلادينوفا، اللاتي حضرن المنافسات وقدمن عروضاً استعراضية خلال الأيام الثلاثة من البطولة، واكتسبت اللاعبات المشاركات خبرة دولية كبيرة وملموسة من خلال دورات الماستر كلاس التي زودتهن بأحدث تقنيات التدريب واستعراض جوانب من المهارات الاحترافية غير التقليدية في رياضة الجمباز الإيقاعي.

وخلال الحفل الختامي للبطولة، قالت انجل ايلجاز، مديرة ورئيسة المدربين في نادي دوجيم: «سعداء بنجاح هذا الحدث الرياضي الرائد في دورته الرابعة، كما نفخر بتنظيم واستضافة الحدث الذي تم باحترافية شديدة وبشكل أسهم في تقديم نموذج مشرف من البطولة وتقديم مستوى احترافي مرموق من تقنيات اللعبة التي تجلت في عروض مبهرة وأداء عال المستوى، فمن خلال البطولة استطعنا الارتقاء باللعبة إلى مستوى آخر يرضي الجماهير ومحبي الجمباز الإيقاعي وكتابة تاريخ جديد لهذه الرياضة داخل الإمارات والمنطقة، وأهنئ جميع اللاعبات الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، ونقدم امتناننا لكل الأسماء المرموقة من البطلات الأولمبيات اللاتي شاركن في البطولة، كما نتوجه بالشكر الكبير والتشجيع لكل المشاركات اللاتي ساهمن في ظهور البطولة بالشكل اللائق، وانطلاقاً مما تحقق على أرض الواقع سنعود بنسخة أكبر خلال الدورة الخامسة من بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي في العام المقبل».