فاردي يعادل نيستلروي أسطورة مانشستر اليونايتد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادل النجم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الرقم المسجل باسم الهولندي رود فان نيستلروي أسطورة مانشستر يونايتد بالتسجيل في 8 مباريات على التوالي بعد تسجيله هدفين في مباراة الفوز على مضيفه استون فيلا (4 1).

ويحمل فاردي سجلا قياسيا في التسجيل بمباريات الدوري الممتاز على التوالي (11 مباراة على التوالي في موسم 2015-2016) لكن بتسجيله في 8 مباريات هذا الموسم للمرة الثانية كرر إنجاز نيستلروي الذي سجل على التوالي عامي 2002 و2003.

واحتفل فاردي بوضع يديه على أذنيه بعد تسجيل هدفه الأول في شباك فيلا ويحلم الآن بالتسجيل في شباك نورويتش سيتي ومانشستر سيتي وليفربول كي يكرر إنجاز الموسم الذي فاز فيه ليستر بلقبه الأول بالبطولة فيما أكد زملاء فاردي أن النقاط الثماني التي تفصل الفريق عن ليفربول المتصدر ليست بالعقبة الكبيرة أمام طموح الفريق بحصد اللقب هذا الموسم.