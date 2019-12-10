تحضيرات مكثفة لمونديال إكس كات في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تحضيراتها لانطلاقة فعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - الجولة الختامية من بطولة العالم 2019 والتي تنطلق بعد غد الخميس وحتى السبت المقبل برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي.

لبس مقر البطولة في موقع الحدث خلف مركز صن سيت مول في شاطئ جميرا 3 حلة زاهية انتظاراً لاستضافة البطولة والمنافسات التي تستمر ثلاثة أيام مملوءة بالتنافس والإثارة في رياضة الزوارق السريعة المشوقة، وتشمل التجارب الرسمية بعد غد ثم تصفيات الزمن والسباق الأول يوم الجمعة على أن يكون مسك ختام الحدث يوم السبت بإقامة السباق الثاني يعقبه حفل تتويج أبطال موسم 2019.

وأنجزت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية العديد من المهام بالتنسيق والتشاور مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي (قسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية) وسلطة مدينة الملاحية وبي أند أو ماريناس وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

وقال هزيم محمد القمزي مدير الحدث إن كافة التجهيزات تسير على قدم وساق في انتظار موعد الانطلاقة المرتقب يوم الخميس، وأكد أن الحدث لن يكون مجرد سباق بل تظاهرة عالمية تجمع أيضاً عدداً من المؤسسات المتخصصة في مجال الرياضات البحرية والسياحة الترفيهية والصناعة البحرية وتقديم الخدمات للجمهور ومحبي قوارب النزهة والترفيه.