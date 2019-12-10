شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتطلع للبقاء في القمة على حساب بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تعود عجلة دوري الخليج العربي لكرة القدم إلى الدوران من جديد بعد فترة توقف دام 32 يوماً بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في خليجي 24 التي ودع منافساتها من الدور الأول.

ويشهد اليوم الأول إقامة 3 مواجهات، حين يستقبل الشارقة ضيفه بني ياس، على أن يحل عجمان ضيفاً على اتحاد كلباء بينما يواجه خورفكان ضيفه الظفرة على أرض ملعب خالد بن محمد.

وتستقطب مباريات اليوم الثاني كل الأضواء، حين يواجه شباب الأهلي ضيفه الوحدة، على أن يستقبل العين ضيفه النصر، في الوقت الذي يتحول الجزيرة إلى حتا، بينما يلاقي الوصل ضيفه الفجيرة.

وكانت فترة التوقف قد شهدت تأهل كل من شباب الأهلي والعين والنصر والجزيرة إلى الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي.

الشارقة - بني ياس

يبحث الشارقة المتربع على الصدارة (19 نقطة) عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي والسابع هذا الموسم، حين يستقبل على أرضه في الإمارة الباسمة ضيفه بني ياس العاشر في الثامنة والنصف مساء.

ويمني الفريق الأبيض النفس بنسيان وداع مسابقة كأس الخليج العربي بعد خسارته الجمعة الماضي أمام العين بهدفين مقابل هدف، ووضع كل تركيزه على المسابقة التي ذاق حلاوة الفوز بها الموسم الماضي.

ويحتاج المدير الفني المواطن عبد العزيز العنبري لاكتمال تشكيلته، بعدما وضح مدى تأثير وحجم الغيابات التي عانى منها أمام الزعيم، خاصة مع تأكد مشاركة الهداف غوميز.

وسيشكل غوميز مع مواطنه منديز والبرازيلي كورنادو مركز الثقل في تشكيلة أصحاب الأرض، بينما يتولى عادل الحوسني حراسة العرين، على أن يعود شاهين عبد الرحمن لقيادة خط الدفاع وضمان الحد من خطورة هجوم الفريق السماوي.

ويتطلع الضيف السماوي الذي ودع مسابقة كأس الخليج العربي بقرار «انضباطي» إلى ضمان صنع المفاجأة الكبيرة وإجبار المنافس على تذوق مرارة الخسارة الأولى على أرضه للمرة الأولى منذ موسمين.

ويعول الفريق الذي لم يعرف حلاوة الفوز منذ الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حين تغلب على الوحدة برباعية على قدرات الهداف الإسباني كوندي، بينما يحتاج المدرب الألماني وينفرد شايفر إلى علاج سريع للسلبيات الدفاعية، خاصة مع غياب الثلاثي فواز عوانة وجواو فيكتور بسبب الإيقاف.

وسيعاني الفريق السماوي الذي اهتزت شباكه 11 مرة من غياب المدافع الدولي حسن المحرمي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الوصل في كأس الخليج، بينما اكتفى تهديفياً بتسجيل 9 أهداف في 7 مباريات، بينها رباعية لكوندي في مرمى الوحدة.

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كلباء - عجمان

يشهد ملعب اتحاد كلباء في السادسة مساء اليوم، لقاء مفرق طرق بين صاحب الأرض وضيفه عجمان من أجل ضمان ابتعادهما عن دائرة الخطر.

واكتفى عجمان بتحقيق 8 نقاط في أول 7 مراحل من عمر المسابقة، رغم البداية النارية التي جعلت البعض يتوقع دخول الفريق دائرة الصراع على دخول المربع الذهبي.

ويريد عجمان العودة إلى سكة الانتصارات بعدما حصد نقطة واحدة في الجولات الأربع الأخيرة، ما أدى إلى تراجع كتيبة المدرب المصري أيمن الرمادي إلى المركز السابع.

وسيكون على المدرب المصري تأمين الحافز الكبير للاعبيه، وإيجاد الحلول التي تساعد الفريق على العودة من كلباء بالعلامة الكاملة، من خلال الرهان على قدرات البرازيلي فييرا والغامبي تراولي.

ولن يكون المضيف لقمة سائغة وإن كان يحتل المركز 12 برصيد 6 نقاط، وإن كان سيعاني من فقدان خدمات وقدرات العملاق التوغولي مالابا الموقوف بسبب الحصول على 3 بطاقات صفراء، ليبقى رهان النمور على الثنائي المكون من المجري دزودزاك والأردني ياسين البخيت.

ويحتاج المضيف إلى استغلال عامل الأرض ونيل العلامة الكاملة التي تدفع به نحو بر الأمان، بل وتجاوز الضيف، مع ضرورة الحذر الدفاعي، خاصة في ظل الأخطاء الفادحة التي ارتكبت في المباريات السابقة وتسببت في فقدان الفريق 15 نقطة منذ بداية الموسم.

خورفكان - الظفرة

يلتقي خورفكان صاحب المركز الأخير (3 نقاط) في السادسة مساء على أرض ملعب خالد بن محمد في الشارقة ضيفه الظفرة الحادي عشر (7 نقاط).

وسيفتقد فارس الغربية الذي يعاني من سوء نتائج على مستوى المسابقات كافة، جهود المدافع عبد الرحمن يوسف الموقوف بعد الحصول على البطاقة الحمراء أمام النصر في كأس الخليج العربي، بينما ستكون مباراة اليوم فرصة للثلاثي الأجنبي من أجل تقديم أوراق اعتمادهم وإثبات أحقيتهم في البقاء في تشكيلة الفريق.

وفشل الفريق في نيل أي نقطة في الجولات الثلاث الأخيرة، ما أدى إلى تراجع مركز الفريق في جدول الترتيب.

أما المضيف الذي حصد نقطتين في آخر 3 مباريات في المسابقة، فسيتطلع إلى تحقيق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بعدما كسر سلسلة النتائج السلبية بفوزه على العين في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي. ويحتاج خورفكان إلى الفوز الذي يساعده على ترك قاع الترتيب، وزيادة غلته من أجل التمسك بفرصة البقاء لموسم جديد في عالم الأضواء، وسط رهان واعتماد على تألق البرازيلي بيسمارك، بينما يحتاج الأوزبكي تيمور إلى وضع بصمته التهديفية الأولى في المسابقة.