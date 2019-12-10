الرمادي: مباراة كلباء قوية وفرصة للعودة

أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، أن مباراة فريقه مع اتحاد كلباء غاية في الأهمية للطرفين، ولاسيما أنها تأتي بعد توقف طويل، ويتطلع «البرتقالي» عبرها للعودة إلى الانتصارات، وتحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع: نأمل أن نظهر بشكل جيد، على غرار بدايتنا في الدوري، بعدما استغلينا فترة التوقف؛ لمعالجة الأخطاء التي ظهرت سابقاً.

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وأشاد بفريق اتحاد كلباء الذي رأى أنه سيكون خطراً على ملعبه، ولاسيما أنه قريب من؛ حيث المراكز من عجمان، ولا يبتعد إلا بنقطتين فقط.

وأكد أن: «عجمان فريق جيد، وما حصل معه من تراجع سبق أن حدث في الموسمين الأخيرين، وقد كان دائماً يمتلك القدرة على الإجادة»، مشدداً أن ثقته بلاعبيه كبيرة وهو ما أثبتوه عندما خاضوا مباراة الوصل الأخيرة في كأس الخليج العربي، وأجادوا خلالها رغم خسارتهم بصعوبة.

من جهته، قال عبد الله مال الله لاعب عجمان: إن المباراة فرصة لقيام الفريق بإصلاح أخطائه السابقة، وتحقيق عودة قوية عبرها.