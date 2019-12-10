شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد: أقترب من تدريب الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق أنه سيسافر إلى اليونان الأربعاء المقبل من أجل خوض فترة معايشة تدريبية مع نادي باوك.
وقال أمير خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الفترة المقبلة قد تشهد تواجدي بمنصب المدرب العام لنادي الهلال السوداني مع خالد جلال إذا تولى الأخير منصب المدير الفني للفريق السوداني".
يذكر أن الهلال السوداني يلعب مع الأهلي في مجموعة واحدة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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