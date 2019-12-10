شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ14 بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية في إطار الجولة الـ 14 بدوري المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019/2020.
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من البنك الأهلى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع سبورتنج وسموحة مع 6 أكتوبر والجزيرة مع الأهلى والزهور مع المعادى ومحافظة الفيوم مع الطيران والحوار مع الأولمبى وجزيرة الورد مع هليوبوليس وحدائق الأهرام مع طلائع الجيش.
جدير بالذكر أنه تمت إقامة الجولة الـ 15 يوم الجمعة الماضية بدلاً من الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجارى، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على سبورتنج 24 /21 و6 أكتوبر على البنك الأهلى 32 /28 والأهلى على أصحاب الجياد 40/25 والمعادى على سموحة 31 /25 والطيران على الجزيرة 27 /18 والأوليمبى على الزهور 33 /23 وهليوبوليس على محافظة الفيوم 35 /19 وطلائع الجيش على الحوار 37 /28 وحدائق الأهرام على جزيرة الورد 34 /31.
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