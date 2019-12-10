شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ14 بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية في إطار الجولة الـ 14 بدوري المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019/2020.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من البنك الأهلى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع سبورتنج وسموحة مع 6 أكتوبر والجزيرة مع الأهلى والزهور مع المعادى ومحافظة الفيوم مع الطيران والحوار مع الأولمبى وجزيرة الورد مع هليوبوليس وحدائق الأهرام مع طلائع الجيش.

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جدير بالذكر أنه تمت إقامة الجولة الـ 15 يوم الجمعة الماضية بدلاً من الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجارى، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على سبورتنج 24 /21 و6 أكتوبر على البنك الأهلى 32 /28 والأهلى على أصحاب الجياد 40/25 والمعادى على سموحة 31 /25 والطيران على الجزيرة 27 /18 والأوليمبى على الزهور 33 /23 وهليوبوليس على محافظة الفيوم 35 /19 وطلائع الجيش على الحوار 37 /28 وحدائق الأهرام على جزيرة الورد 34 /31.