شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم الثلاثاء عجلة مسابقة الدورى العام إلى الدوران بعد فترة التوقف بسبب مباريات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر، وتقام مباراتان مثيرتان ضمن منافسات الجولة السابعة، حيث يستضيف الجونة فريق إنبي فيما يلتقى سموحة مع الانتاج الحربى على ملعب السلام.

يستضيف استاد الجونة فى تمام الخامسة مساءً مباراة الجونة وإنبى فى لقاء الجريحين بعد خروج الفريقين من مسابقة كأس مصر مبكراً من دور الـ 32، حيث ودع إنبى المسابقة على يد الترسانة، فيما خسر الجونة من إف سى مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

ويمر الجونة بمرحلة فنية صعبة حيث يحتل الفريق الساحلى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام بعد مرور 6 جولات، وبشكل عام خاض الجونة 7 مباريات تحت قيادة نيبوشا مدرب الفريق، تعرض لـ 5 هزائم، ولم يفز إلا فى مباراة واحدة كانت على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف سجله مدافع المقاصة بالخطأ فى مرماه، وتعادل سلبياً فى لقاء أخر كان أمام إف سى مصر.

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على الجانب الآخر يدخل فريق إنبى المباراة تحت القيادة الفنية لحلمى طولان فى الاختبار الثالث لمدرب الفريق البترولى، الذى تولى مهمة تدريب الفريق فى مرحلة صعبة بعدما تذيل إنبى مسابقة الدورى العام، ورغم الخروج من كأس مصر إلا أن أداء إنبى تطور بشكل ملحوظ مع طولان الذى استطاع أن يحقق الفوز الأول والوحيد لإنبى فى الدورى العام على حساب نادى الزمالك فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، لينتشل الفريق البترولى من المركز الأخير إلى المركز الـ 16، ويسعى طولان لزيادة جراح الجونة والعودة بثلاث نقاط ثمينة من الفريق الساحلي.

ويستضيف الانتاج الحربى نظيره سموحة فى تمام الساعة السابعة والنصف، خلال المباراة التى تقام على ملعب السلام، وحذر حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبو الفريق من انتفاضة الانتاج الحربى فى مسابقة الدورى العام، خاصة وأن الانتاج ودع بطولة كأس مصر مؤخراً بخسارة مفاجئة أمام أبى قير للأسمدة بنتيجة 4/2 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

كما قرر حسام حسن تصعيد 6 ناشئين من فريقى 99 و2001 بالنادى السكندرى إلى الفريق الأول لسموحة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ النادى بهذا العدد، ومن المفترض أن يعتمد عليهم مدرب الفريق السكندرى خلال مشوار سموحة بالدورى العام، لتدعيم صفوف الفريق.

فيما طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، اللاعبين بضرورة غلق صفحة كأس مصر والتركيز فى مباراة سموحة، وشدد المدير الفنى للإنتاج على ضرورة حسم الثلاث نقاط أمام الفريق السكندرى، لتحسين وضع الإنتاج فى الجدول حيث يحتل الانتاج الحربى المركز الـ 11 فى جدول المسابقة، برصيد 7 نقاط بعد 6 مباريات، فاز أبناء مختار فى مباراتين وتعادلوا فى واحدة وتلقوا الهزيمة فى ثلاث مباريات، فيما يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام، برصيد 9 نقاط حصدها الفريق السكندرى بعد خوض 6 مباريات، حيث فاز سموحة فى مباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى لقاء وحيد.