شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يكلف محمد سراج الدين بملف ستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الاثنين بفرع النادي بالشيخ زايد، تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، للقيام بالتنسيق والإشراف الكامل على التعديلات التي سيتم إجراءها على استاد السلام وطرق التشغيل بعدما حصل النادي على حق انتفاع استاد السلام ضمن مشروع " وحدة الأهلي الإقتصادية" رؤية 2045.

وجاء تكليف المهندس سراج للاستفادة بخبراته الهندسية في مجال الإستادات العالمية وسبق أن كلفه مجلس إدارة الأهلي بتاريخ 7 سبتمبر الماضي برئاسة اللجنة الخاصة باستاد الأهلي للبدء في الخطوات الفعلية لهذا المشروع بعدما انتهت اللجنة التي ترأسها خلال الأيام الماضية من اعداد التصور الكامل لمشروع استاد الأهلي والدراسات المالية والهندسية والتسويقية الخاصة به.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الاثنين بفرع النادي بالشيخ زايد، تكليف المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي بإعداد تقرير شامل عن كافة الجوانب الهندسية الخاصة بمجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع وبحث إحتياجات حمام السباحة الفنية مع تكليفه بإعداد تقرير مماثل عن نادي طيبة بالأقصر الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع ورفع التقريرين لمجلس الإدارة خلال الأيام القادمة.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة للإشراف الكامل على التطوير الذي سيتم على مجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم من جانب شركة استادات وبحث طرق التشغيل والإحتياجات المطلوبة لفرق النادي الرياضية.