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رئيس سموحة: حسام حسن طلب ضم 3 صفقات في يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر ، رئيس نادي سموحة،  أنه سيعقد جلسة مع  حسام حسن المدير الفني للفريق بشأن الصفقات الجديدة التي يرغب في تدعيم بها الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وكشف عامر في تصريحات تلفزيونية ، أن حسام حسن طلب ضم 3 صفقات في يناير المقبل لدعم صفوف سموحة، في الفترة المقبلة ، مؤكداً أنه ينتظر تقرير فني من العميد في الايام القادمة .

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وأضاف رئيس سموحة، أنه ينتظر من حسام حسن تحديد اسماء اللاعبين الذين يرغب في ضمهم للفريق، من أجل بدء المفاوضات معهم.

 

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