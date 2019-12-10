شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: حسام حسن طلب ضم 3 صفقات في يناير والان مع تفاصيل الخبر
وكشف عامر في تصريحات تلفزيونية ، أن حسام حسن طلب ضم 3 صفقات في يناير المقبل لدعم صفوف سموحة، في الفترة المقبلة ، مؤكداً أنه ينتظر تقرير فني من العميد في الايام القادمة .
وأضاف رئيس سموحة، أنه ينتظر من حسام حسن تحديد اسماء اللاعبين الذين يرغب في ضمهم للفريق، من أجل بدء المفاوضات معهم.
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