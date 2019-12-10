شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: لا نسمح بالاستثناءات فى تعديل لائحة الاستبدال للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلي موقف الفريق من تعديل لائحة الاستبدال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أنه لا يقبل بتعديل لائحة بطولة الدورى المصرى .

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيوينة لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي قائلا :"موقف الأهلي ثابت ونحترم النظام سواء كنا في مصلحتنا او ضدها نريد تطبيق النظام على الجميع ولا نسمح بالاستثناءات.

وأشار سيد عبد الحفيظ أن لدينا مكانين في القائمة المحلية يسمع لنا الاستبدال خلالهم وبالنسبة للقائمة الأفريقية كان يوجد لدينا 4 أماكن وقمنا بتسجيل سعد سمير بناء على تعليمات الجهاز الفني ليصبحوا 3 أماكن فقط".