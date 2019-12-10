شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: ستاد السلام ليس احتكار للاهلى والأندية الأخرى تستعين به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أنه لم يتم أحتكار ستاد السلام للفريق الاحمر فقط و أن الملعب ملك هيئة الانتاج الحربى وسوف يتم الاستعانة به خلال مباريات الأندية الأخرى مثل الزمالك فى البطولات الأفريقية .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن شركة أستادات قامت بالتعاقد مع النادى الاهلى القائمة على الاعمال الادارية باستاد السلام لاستغلال القيمة الاعلانية لاسم القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة .

أعلن النادي الأهلي المصري حصوله على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عاماً، لحين إنشاء استاد خاص بالنادي خلال الفترة المقبلة.

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