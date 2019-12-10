شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ معلقاً على الراحلين: " كفاية رغى عن الناس اللى هتمشى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الاهلى، على الحديث عن اللاعبين الذين سيرحلون عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، قائلا: "كفاية رغى على الناس اللى هتمشى " .

أوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن مباراة بلاتينيوم في الجولة الثالثة تمن دور المجموعات لبطول دوي أبطال إفريقيا تأجلت 24 ساعة لتقام يوم 28 ديسمبر الجاري .

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن علي معلول جناح أيسر الفريق الاحمر سينتظم فى التدريبات الجماعية عقب مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل و كريم نيدفيد ومحمود متولي سينتظمان في التدريبات الجماعية بعد 10 أيام من الأن".