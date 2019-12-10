النشرة الرياضية.. معاقبة روسيا.. براءة أجيري.. وكواليس إقالة ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة، والتي جاء أبرزها حرمان روسيا من المشاركة في كأس العالم 2022، بجانب كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك لكواليس إقالة المدرب الصربي ميتشو.
وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:
محكمات الكأس لمصراوي: خطوة للدوري ولسنا أقل من الرجال
تقارير: حرمان روسيا من المشاركة في أوليمبياد طوكيو وكأس العالم 2022
براءة أجيري.. القضاء الإسباني يغلق قضية تلاعب "ليفانتي وسرقسطة"
تحليل.. كيف انهار مانشستر سيتي على رأس جوارديولا؟
احتمالات التأهل أو الخروج بالأبطال.. خسارة "5-4" تصعد بليفربول أمام سالزبورج
سيد عبد الحفيظ يتحدث عن مشادة ربيعة وفتحي.. وميركاتو الأهلي في يناير
بالفيديو.. مرتضى: اللاعبون أساؤوا فهم ميتشو بشأن مرضه.. وسنتذكره دائما
ميتشو: حققت أحد أحلامي في "شهر العسل" مع الزمالك.. ورفضت الحديث احتراما له
"بناء مدرج علوي".. مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي كواليس التفاوض على حق انتفاع بتروسبورت
شريف فؤاد: إطلاق اسم "استاد الأهلي" على السلام خلال شهر.. وسنحصل على 55 مليونا
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