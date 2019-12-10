الأهلي يتحدث عن ميركاتو يناير ومشادة ربيعة وفتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، توقيع النادي لعقوبات على رامي ربيعة وأحمد فتحي ثنائي الفريق بسبب المشادة الكلامية التي حدثت بينهما بعد نهاية مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، الجمعة.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات عبر قناة "الأهلي" مساء الإثنين: "يجب التفريق بين التوجيه المطلوب من قائد الفريق ونرفزة الملعب في بعض الأوقات وبين الألفاظ وتعدي الأسلوب أو الطريقة التي نتحدث بها".

وأضاف: "ما قيل على لساني بشأن توقيع عقوبات غير صحيح، يجب أن نكون واقعيين، سيتم محاولة عرقلتنا في العصر الحالي، خاصةً في الوقت الذي نمر به في ظل تلاحم المباريات على المستوى المحلي والإفريقي".

وتابع: "يحق لنا استبدال لاعبَين في فترة الانتقالات المقبلة، ويتبقى لنا ثلاثة مقاعد في القائمة الإفريقية بعد قيد سعد سمير مؤخرا، ولا أحب استباق الأحداث بشأن عدد صفقات يناير لأن كرة القدم بها متغيرات كثيرة".

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وأوضح: "تستمر فترة الانتقالات حتى 31 يناير، والكلمة الأخيرة للمدير الفني رينيه فايلر، وسنعلن عن الصفقات الجديدة بمجرد إنهائها، والمدرب لم يتحدث عن أي لاعب سيرحل سواء على سبيل البيع أو الإعارة".

وأكمل: "تلقي عروض لضم أي لاعب من أندية خارجية ليس عيبًا، نناقشها من خلالها القنوات الرسمية بالعرض على المدير الفني ثم لجنة التخطيط ثم المشرف على الكرة قبل اتخاذ قرار، وقد يتم الحديث معنا وديًا".

وأتم عبدالحفيظ تصريحاته بالحديث عن عودة المصابين قائلا: "نستعيد خدمات علي معلول بعد مباراة دجلة، بجانب محمود متولي وكريم نيدفيد خلال 10 أيام، ونتواصل دائما مع حمدي فتحي الذي يعد هدية خاصة لنا".

يُذكر أن الأهلي يستعد حاليا لملاقاة وادي دجلة في الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل، قبل اختتام مبارياته في الشهر الجاري بمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.