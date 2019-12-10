طريق الأهلي.. إنبي يتقدم بشكوى رسمية للجنة الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي اعتزامه التقدم باحتجاج رسمي للجنة الحكام باتحاد الكرة بسبب مباراته أمام الترسانة في دور الـ32 لكأس مصر يوم الجمعة الماضي.

وأفاد إنبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن حكم مباراته أمام الترسانة تغاضى عن احتساب ضربتي جزاء صحيحتين للفريق البترولي.

وتأهل الترسانة إلى دور الـ16 لكأس مصر بعدما فاز على إنبي في مباراة ماراثونية بركلات الترجيح (4-3)، إذا انتهى الوقت الأصلي والإضافي في المباراة سلبيا.

وتأهل الترسانة لمواجهة الأهلي في دور الـ16 من المسابقة الأقدم في مصر، على أن يقوم اتحاد الكرة بتحديد موعد اللقاء لاحقا، مع العلم أنه تم اكتمال عقد المتأهلين.