فرج عامر يكشف إمكانية التعاقد مع أحمد علي.. وتوضيح بشأن طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشار محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إلى إمكانية انضمام أحمد علي مهاجم بيراميدز إلى الفريق السكندري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الزمالك طلب ضم عدة لاعبين لضمهم.

وقال عامر في تصريحات لقناة "صدى البلد" مساء الإثنين: "أحمد علي مهاجم مميز ومن الوارد وجوده في سموحة خلال شهر يناير، لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى المدير الفني حسام حسن".

وأضاف: "حسام حسن حدد احتياجاته لتدعيمات يناير ويعرف ما يريده جيدا، لكنه لم يخطرني بها حتى الآن، سنواجه الإنتاج الحربي في الدوري ثم مباراة كأس مصر أمام العبور".

وأكمل: "أعلم أنه سيحتاج إلى ثلاثة لاعبين في ثلاثة مراكز مختلفة، ونعاني حاليا من عدة إصابات على رأسها حسام حسن وفوزي الحناوي ومحمود عزت".

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وتابع: "الزمالك طلب أكثر من لاعب من سموحة، لكن من المستحيل التفريط في أي لاعب في شهر يناير ولا نية للتفكير في أي عروض، لن نكرر أخطاء الماضي حيث فقد اللاعبون تركيزهم".

وواصل: "لا نية لرحيل حسام حسن مهاجم الفريق في صفقة تبادلية، يتلقى دائمًا عروضا خارجية لأنه أفضل مهاجم في مصر وأفضل من يجيد التعامل أمام المرمى، يصنع لنفسه الفرص وهدّاف مميز".

وأتم رئيس سموحة قائلا: "أود التذكير بأننا قمنا ببيع طارق حامد مقابل سبعة ملايين جنيه وكان أغلى لاعب يتم بيعه في مصر وأفضل لاعب وسط، أردت توضيح هذا الأمر بعدما تردد بأنه تم بيعه بأقل من ذلك بكثير".

يذكر أن الزمالك تعاقد مع طارق حامد عام 2014 لمدة خمسة أعوام، قبل أن يتم تجديد عقد صاحب الـ31 عاما ليستمر بقاءه بين أسوار القلعة البيضاء، حتى أصبح أحد الأعمدة الرئيسية للفريق.