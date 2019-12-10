شريف فؤاد يكشف.. متى يتم إطلاق اسم "استاد الأهلي" على السلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي للأهلي، أنه سيتم إطلاق اسم النادي على استاد السلام ليصبح "استاد الأهلي" بمجرد توقيع العقود مع شركة استادات بعد إعلان الحصول على ملعب استاد السلام كـ"حق انتفاع".

وقال فؤاد في تصريحات عبر قناة "القاهرة والناس" الإثنين: "سيتم تسمية استاد السلام باستاد الأهلي بعد توقيع العقود رسميا خلال شهر، وسيتم بعدها الإعلان عن شكل التعاون لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي".

وأضاف: "العقد يشمل أربع وحدات اقتصادية، نادي طيبة بالأقصر ومجمع الحمامات السباحة وأسوار النادي والاستاد لمدة 25 عاما، لكن الاستاد له خصوصية بمجرد الانتهاء من بناءه تصبح المذكرة والعقد كأن لم يكن وينسحب النادي الأهلي من حق الانتفاع فيه".

Advertisements

وتابع: "سيحصل الأهلي على عائد مالي لا يقل عن 55 مليون جنيه سنويًا، شاملة حق الانتفاع بضم صالة مغطاة ومجمع حمامات السباحة لمقر النادي بالجزيرة وإنشاء أول فرع للنادي بالأقصر".

وأوضح: "هناك أولوية مطلقة لخوض التدريبات و المباريات الودية على ملعب السلام، وشركة استادات ستقوم ببناء ملعبين لقطاع الناشئين في المجمع الرياضي للاستاد".

وأتم المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي قائلا: "شركتا استادات والإنتاج الحربي لهما الحق في تحديد الفرق أو المنتخبات الوطنية التي ستخوض مبارياتها على ملعب السلام، ولكن الأهلي سيحصل على مقابل مادي من هذه الفرق".

يُذكر أن ممدوح راغب مدير استاد السلام أكد أن الملعب منشأة وطنية وسيظل مفتوحًا لكل الأندية المصرية في كافة البطولات والمنافسات خلال الفترة المقبلة.