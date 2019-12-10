خاص.. أحمد علي يقترب من سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

اقترب أحمد علي مهاجم فريق بيراميدز من الانتقال إلى صفوف سموحة في يناير المقبل.

وأكد مصدر مقرب من أحمد علي أن اللاعب بات قريباً من سموحة وأن الاتفاق قد يتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار المصدرفي تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن أحمد على اتفق على فسخ التعاقد مع نادي بيراميدز، بسبب عدم المشاركة وخروجه من حسابات ديسابر المدير الفني للفريق.

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وأضاف المصدر أن اللاعب تلقى عرضين من إنبي و سموحة ولكنه يفضل سموحة من الناحية المالية وتمسك الإدارة به برئاسة فرج عامر.

وأشار إلى أن أحمد علي يرفض البقاء في بيراميدز حتى نهاية الموسم خاصة وأن العلاقة بينه وبين الجهاز الفني والإدارة وصلت إلى طريق مسدود.

الجدير بالذكر أن أحمد على انضم لبيراميدز في بداية الموسم الحالي قادما من المقاولون العرب.