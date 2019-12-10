شاهد.. آرسنال يقلب الطاولة علي وستهام ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

انتزع فريق ارسنال فوزاً هاماً علي مضيفه وستهام بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقية ضمن منافسات الجولة 16 للدوري الانجليزي الممتاز.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل هاديء وحذر من الطرفين، حيث يخشى وست هام تلقى هدف مبكر يربك حساباته، بينما حاول أرسنال السيطرة على مجريات اللعب مبكراً.

واعتمد فريق وست هام على الهجمات المرتدة أو الكرات الثابتة، بينما استحوذ آرسنال يولكن بأداء سيء ومهتز، مع تمريرات سيئة من لاعبي الجانرز ظهر فيها فقدان الثقة.

وفقد آرسنال جهود لاعبه كيران تيرني الذي تعرض للإصابة ليخرج من الملعب، ليحل بدلاً منه سياد كولاسيناك في الدقيقة 28.

ومع مرور الوقت بدأ لاعبي وست هام في اكتساب الثقة في أنفسهم بشكل واضح، وبادلوا آرسنال الإستحواذ، ولكن دون أي خطورة حقيقية على المرميين ليستمر الاداء سلبي حتى الدقيقة 30.

وشهدت الدقيقة 33 أولى فرص اللقاء بعد عرضية من الجابوني أوباميانج لتصل إلى مسعود أوزيل الخالي من الرقابة، ولكنه يسدد رأسية غير متقنة بعيدة عن المرمى،

ليفقد آرسنال فرصة التقدم.

واستمر الأداء باهت خاصة من آرسنال الذي فشل في الوصول للمرمى بشكل مؤثر،بينما بدأ لاعبي وست هام يشعرون بإمكانية إحراز هدف التقدم مع أداء الجانرز السيء.

ومن ركلة ركنية لوست هام أبعدها دفاع آرسنال بشكل سيء للغاية، وسط فوضى بداخل منطقة الجزاء لتصل إلى بابلو فورنالس الذي تصل إليه الكرة فيرسلها عرضية إلى أنجيلو أوجبونا ليسددها برأسية قوية في المرمى في الدقيقة 38، ليحرز هدف تقدم مستحق لأصحاب الأرض. وتوقف اللعب بعد ذلك للجوء الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، قبل أن يعلن عن إحتساب الكرة هدف لصالح وست هام.

وبعد الهدف حاول آرسنال إدراك التعادل، ولكن استمر الأداء الفردي العشوائي من لاعبيه، دون خلق فرص خطيرة على مرمى وست هام المنظم والذي واصل إعتماده على الكرات المرتدة وكاد أن يخطف هدف

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ثاني ولكن دفاع الجانرز تمكن من إفساد الهجمة، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني تراجع وست هام للحفاظ على الهدف بينما حاول آرسنال إدراك هدف التعادل، ولكن ظل الأداء سلبي.

وفي الدقيقة 60 ينتفض ارسنال وينجح في تعديل النتيجة بعد هجمة من الجهة اليسرى يلعبها كولاسيناك عرضية أرضية لتصل لجابرييل مارتينيلي مسدداً كرة مباشرة في المرمى معلنًا عن هدف التعادل.

ومنح التعادل دفعة معنوية قوية للاعبي آرسنال فزاد الضغط على لاعبي وست هام، قبل أن يمرر أوباميانج الكرة إلى نيكولاس بيبي الذي يراوغ مدافع وست هام ويسدد كرة رائعة لتسكن الشباك معلنة عن الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وبدأ لاعبو وست هام في الإندفاع نحو الهجوم لإدراك التعادل، ولكن استمرت صحوة آرسنال بكرة بدأها مسعود أوزيل يمررها على حدود منطقة الجزاء لأوباميانج، الذي يعيدها لبيبي ليرسل كرة عرضية رائعة للمهاجم الجابوني الذي يستغلها بتسديدة رائعة في المرمى مسجلاً ثالث الاهداف بالدقيقة 69.

وهدأ نسق اللعب بعد الهدف الثالث لآرسنال، وظهر الإحباط على لاعبي وست هام الذين تلقوا 3 اهداف في تسع دقائق.

بهذه النتيجو يرفع ارسنال رصيده الي نقطة في المركز ال، بينما توقف رصيد اصحاب الارض عند النقطة في المركز بجدول ترتيب البريمييرليج.