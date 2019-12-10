مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر مجانًا اليوم Livepool vs Salzburg Match

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر ، حيثسجل صلاح 7 أهداف مع ليفربول في شباك بورنموث ليتصدر قائمة الهدافين لتاريخ مواجهات الفريقين بالمسابقة، متفوقا على ثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرمينو حيث سجل كل منهما 3 أهداف. ثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرمينو حيث سجل كل منهما 3 أهداف. بهذا رفع محمد صلاح رصيده إلى 63 هدفا خلال مئة مباراة خاضها بألوان قميصي مباراة خاضها بألوان قميصي تشيلسي وليفربول، ليحل بالمرتبة الرابعة بقائمة الأكثر تسجيلا للأهداف في مبارياته الـ100 الأولى في الدوري الإنجليزي ويتصدر "الريدز" جدول ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، فيما تراجع بورنموث إلى المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

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