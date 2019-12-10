مشاهدة مباراة Liverpool vs Red Bull Salzburg الان بث مباشر ليفربول وسالزبورغ كورة اونلاين 2-10-2019

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق سالزبورغ النمساوي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 على ملعب ريد بول أرينا على أرض دولة النمسا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وسالزبورغ قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ

موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق سالزبورغ النمساوي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 على ملعب ريد بول أرينا على أرض دولة النمسا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ليفربول وسالزبورغ تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.



موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ، ستكون مباراة ليفربول وسالزبورغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما

سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وسالزبورغ منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وسالزبورغ

موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق سالزبورغ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان أولاً بطاقة تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، إضافة إلى التأهل كمتصدراً للمجموعة في نهاية المطاف.

ويعلم فريق ليفربول جيداً أن التأهل يبقى هو هدفه الرئيسي، حتى وإن اكتفى بالتأهل من المركز الثاني في المجموعة، نظراً لما قد يحمله الإقصاء المبكر من تأثيرات سلبية للغاية على لاعبي فريق الريدز في بقية مشوار الموسم الحالي.

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ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ليفربول يُعتبر هو حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وهو الأمر الذي سوف يجعل من إقصائه مبكراً من مرحلة المجموعات أمراً كارثياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى بعكس إن إقصائه في الأدوار القادمة.

ويُدرك فريق الريدز أن منافسه في هذه المباراة فريق سالزبورغ سيكون خطيراً لدرجة كبيرة مثلما كان الحال تماماً في اللقاء الذي جمع بينهما الأشهر الماضية في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، حيث فاز فريق ليفربول وقتها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على

ملعب أنفيلد رود.

ومن جانبه، يأمل الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول في مواصلة فريقه لحملة الدفاع عن لقبه القاري الغالي، وخاصة قبل أيام قليلة من مشاركته القادمة المرتقبة في النسخة القادمة من مسابقة كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

على الجانب المقابل، يبدو فريق سالزبورغ في وضعية مثالية للغاية قبل استضافة بطل أوروبا على ملعب ريد بول أرينا، حيث يدخل الفريق النمساوي هذه المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق أو حتى خوف، نظراً لما قدمه من مستويات أكثر من رائعة خلال جميع المباريات السابقة التي خاضها في دور المجموعات، وبالتالي فإنه لن يخسر أي شيء إن قدم مباراة أخرى كبيرة قد تكون تاريخية في النهاية.

وإليكم الآن نتائج فريق ليفربول في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

كريستال بالاس 2/1 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 1/1 نابولي الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 1/2 برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 2/5 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث 3/0 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات ليفربول ال5 القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ليفربول / واتفورد، السبت 14 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

أستون فيلا / ليفربول، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، كأس الرابطة الإنجليزية، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ليفربول / الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الثانية، الأربعاء 18 ديسمبر 2019، نصف نهائي كأس العالم للأندية، الساعة السابعة والنصف مساءً.

المباراة النهائية أو لقاء تحديد المركز الثالث، الأحد 21 ديسمبر 2019، كأس العالم للأندية.

ليستر سيتي / ليفربول، الخميس 26 ديسمبر 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة العاشرة مساءً.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب المجموعة الخامسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 قبل الجولة السادسة والأخيرة من نهاية مرحلة المجموعات:

ليفربول، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

نابولي، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

سالزبورغ، يمتلك في رصيده 7 نقاط.

جينك البلجيكي، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.