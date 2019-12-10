 "سروال لاعب" يتسبب بطعن مشجع ميلان

تعرض مشجع لنادي ميلان للطعن بالقرب من ملعب بولونيا عقب لقاء الفريقين في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب نزاع حول سروال رماه أحد لاعبي النادي اللومباردي في نهاية المباراة.



وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن لاعبي ميلان رموا القمصان والسراويل إلى المشجعين في المدرجات عقب الفوز الثمين 3-2 في المرحلة الخامسة عشرة، تعبيرا عن شكرهم للمشجعين على سفرهم إلى بولونيا لتشجيعهم.



ونشب خلاف بين اثنين من مشجعي نادي ميلان في المدرجات، واستمر خارج ملعب ريناتو دالارا حيث قام أحدهما بطعن الآخر في بطنه، ما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.



وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن سروال أحد لاعبي ميلان كان سبب الخلاف بين الضحية والمعتدي.



وصعد ميلان إلى المركز العاشر عقب فوزه على بولونيا، حيث سجل انتصاره الثاني على التوالي والسادس هذا الموسم.

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