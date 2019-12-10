رياضة | موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة اليوم الثلاثاء 10/12/2019 Barcelona VS Inter Milan champions league LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة اليوم الثلاثاء 10/12/2019 Barcelona VS Inter Milan champions league LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان سيرو ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الأخيرة بشكل حصري على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق برشلونة الإسباني وفريق إنتر ميلان الإيطالي barcelona vs inter milan عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

قائمة فريق برشلونة لمواجهة إنتر ميلان :-

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وأعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني barcelona vs inter milan عن قائمة الفريق التي ستواجه فريق إنتر ميلان، حيث شهدت القائمة استبعاد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل اراحته للمباريات المقبلة في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، وجاءت القائمة كالتالي :-

تير شتيجين - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - لويس سواريز - نيتو - لينجليت - موسى واجيه - أنطوان جريزمان - ألينا - فرانكي دي يونج - فيدال - أومتيتي - جونيور فيربو - إيناكي بينا - كارليس بيريز - ريكي بيوج - أنسو فاتي - أروخو - مورير.

موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان :-

وسوف تقام المباراة barcelona vs inter milan في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكان فريق برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، بينما انتصر فريق إنتر ميلان الإيطالي على فريق سلافيا براج خارج ملعبه مما جعل حظوظه كبيرة في التأهل بحال تحقيق الفوز على فريق برشلونة بالجولة الأخيرة.