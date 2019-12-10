رياضة | خاص.. المصري يجدد عقد كريم العراقي ويرفض انتقاله للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. المصري يجدد عقد كريم العراقي ويرفض انتقاله للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع مجلس المصري للتعاقد مع كريم العراقي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وتألق كريم العراقي مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ، بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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وقال طارق هاشم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :" كريم العراقي لم تصله أي عروض رسمية سواء من أوروبا أو داخل مصر من الزمالك كما يقال".

وتابع عضو المصري:" سنقوم بتجديد عقد كريم العراقي لمدة موسمين بخلاف الثلاث مواسم المتبقية مع نادي المصري لنضمن بقاء اللاعب مع الفريق في الفترة الماضية".

واختتم :" لن نفرط في كريم العراقي سواء للزمالك أو غيره من الأندية في يناير أو بنهاية الموسم واللاعب مستمر مع المصري".