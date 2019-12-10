رياضة | عاجل - نابولي يحسم مصير أنشيلوتي ويختار بديله لقيادة الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - نابولي يحسم مصير أنشيلوتي ويختار بديله لقيادة الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من التقارير الصحفية ، الى نية إدارة نابولي الإيطالي في إتهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تراجع مستوى الفريق الإيطالي حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 9 مباريات في مختلف المسابقات.

وكتبت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن إدارة نابولي قررت إقالة أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان.

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وأضافت: "كان من المُعتقد أن انتصار نابولي على جينك في دوري الأبطال غدا الثلاثاء ربما كان سيُنقذ أنشيلوتي، لكن القرار اتخذ بالفعل".

وزادت: "لقد وقع جاتوزو على عقد مع نابولي لمدة 18 شهرًا".

وفي المقابل قال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي: "لا أخشى ولا أنزعج من أن يقيلني النادي يوما ما أو أن أرحل. إذا توافرت ظروف معينة، يجب الاستمرار معا، وإلا من الصحيح أن ننهي ارتباطنا".