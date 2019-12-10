رياضة | 18 لاعب فى قائمة دمنهور استعدادا لمواجهة فاركو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعب فى قائمة دمنهور استعدادا لمواجهة فاركو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر خالد القماش المدير الفنى الجديد لدمنهور ضم 18 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو علي ستاد دمنهور في الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .
وضمت القائمة كل من "عمروالصعيدي - عمر صبحي -علي العربي -أسلام غلاب -أسلام رمضان -أحمد درة - سعيد حكيم -السيد عبد العال - رضوان يوسف - رجب العربي - مواندا - محمود فتحي - خميس حسني - أحمد متعب - عمار محمد -وحيد محسن - إبراهيم حميدو - أحمدالعوضي.
ويحتل فريق دمنهور المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 7 مباريات خاضها الفريق بالقسم الثاني، فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر فى مباراة وحيدة.
ترتيب المجموعة الثالثة
1-فاركو 15 نقطة
2-غزل المحلة 14 نقطة
3-دمنهور 14 نقطة
4-الرجاء 12 نقطة
5-دكرنس 11 نقطة
6-بلدية المحلة 11 نقطة
7-ابوقير 9 نقاط
8-الاولمبيى 7 نقاط
9-المنصورة 7 نقاط
10-الحمام 7 نقاط
11-بيلا 3 نقاط
12-مالية كفرالزيات نقطتين