رياضة | موعد مباراة السد وهينجين سبورت في كأس العالم للأندية الثلاثاء الموافق 10 - 12 -2019 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السد وهينجين سبورت في كأس العالم للأندية الثلاثاء الموافق 10 - 12 -2019 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا أولى مبارايات كأس العالم للأندية في قطر بمواجهة السد القطري مع فريق هينجين سبورت بطل كاليدونيا الجديدة مساء الأربعاء المقبل.

موعد مباراة السد وهينجين سبورت والقنوات الناقلة:-

و تقام المباراة في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الساعة السابعة و النصف مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة و الأردن ، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر بي إتش تي 1 البوسنية على قمر يوتلسات 16 شرقاً، و على القمر الأوروبي ” هوت بيرد ” 13 شرقاً ستنقل قناة ميديا سيت 20 الإيطالية المباراة، و تبث المباراة باللغة العربية عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي وان المشفرة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً و سهيل سات 26 شرقاً.

قائمة السد القطري في كأس العالم للأندية

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، عن القائمة المكونة من 23 لاعبًا، والتي ستخوض بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة ما بين 11 و22 ديسمبر الجاري.

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وجاءت قائمة الفريق كالآتي: -

في حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم ويوسف عبد الله

في خط الدفاع: بيدرو ميجيل وعبد الكريم حسن وحامد خليفة وبوعلام خوخي وسالم الهاجري وهشام كمال وحسين بهزاد وياسر عيسى

في خط الوسط: جونج وو يونج وطارق سليمان وعلي أسد الله وجابي ونام تاي هي ومصطفى طارق وفيصل محمد

في خط الهجوم: عبد العزيز الأنصاري وحسن الهيدوس وبغداد بو نجاح ورامي سهيل وأكرم عفيف.