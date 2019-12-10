رياضة | تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بأن جهاز الكرة في الأهلي اتفق مع محمود كهربا نجم أفيس البرتغالي والزمالك السابق على الحصول على 9 ملايين جنيه فى الموسم الواحد بعد الحصول على توقيعه لمدة 4 سنوات ونصف.

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

وأكدت التقارير أن الأهلي أقنع كهربا بالحصول على هذه المبلغ مع وعده بحملة إعلانية لتحقيق مكاسب مادية كبيرة خصوصا بعد تقليصه لمطالبه المادية من أجل ارتداء قميص الأهلي.

وأوضحت التقارير أن جهاز الكرة في الأهلي يفكر في الإعلان عن صفقة كهربا بشكل رسمي قرب موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.

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وكشفت التقارير أن محمود كهربا قرر فسخ التعاقد مع أفيس البرتغالي بعد قيامه بدفع 450 ألف دولار وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وتعززت فرص محمود كهربا نجم فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي في الانضمام للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيقوم الأهلي برفع اسم محمد محمود لاعب وسط الفريق من القائمة المحلية بعد تعرضه بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد غيابه عن الفريق لمدة تصل إلى 9 أشهر، على أن يتم وضه اسم كهربا بديلًا له عقب إتمام عملية انتقاله للقلعة الحمراء.

وكان محمود كهربا قد انتقل إلى فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعدما رحل اللاعب عن الزمالك، حيث يشارك مع النادي البرتغالي ببطاقة مؤقتة.