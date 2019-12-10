رياضة | مورينيو يطلب ضم نجمه المدلل لصفوف توتنهام

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، رغبته في التعاقد مع مروان فيلايني لاعب مانشستر يوناتيد السابق إلى النادي اللندني في فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل فيلاني الى صفوف شاندونج ليونينج الصيني بعد رحيله من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي. Advertisements

وتدرب فيلاني تحت قيادة مورينيو خلال فترة تدريبه ليونايتد ، ووفقًا للتقارير، فإن مورينيو يريد أن يجتمع مع لاعبه البلجيكي من جديد.

و تشير تقارير أن مورينيو يتطلع إلى ضم لاعب أو لاعبين جدد على الأقل في يناير، لك يبدو أن رئيس النادي دانييل ليفي لن يسمح له بإنفاق الكثير من المال في الانتقالات الشتوية، بسبب سداد مبالغ كبيرة لملعب السبيرز الجديد.

ومن المتوقع أن يطلب نادي شاندونج لونينج مبلغ كبير للسماح لفيلاني بالعودة إلى الدوري الإنجليزي.