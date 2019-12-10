رياضة | أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اقتراب إدارة النادي من حسم صفقة نارية بالتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 9 – 12 – 2019:-

ملخص أخبار الأهلي اليوم

1- الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير:

بدأ مسؤولي الأهلي المصري، البحث عن مهاجم "سوبر" للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتردد بقوة أسم اللاعب التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي.

ويرغب الأهلي في دعم مركز رأس الحربة، في ظل سعيه للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا، ورحبت لجنة الكرة للحصول على خدمات لابا كودجو بعد تألقه هذا الموسم مع العين الإماراتي".

ومن المتوقع أن يستغل مجلس الأهلي رغبة العين في الحصول على خدمات شادي رضوان جناح فريق 2001 بالقلعة الحمراء لتسهيل صفقة لابا كودجو والوصول لمقابل مالي مناسب للصفقة".

2- حقيقة رحيل نجم الأهلي في يناير:

كشف مصدر مقرب من حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة العروض التي تلقاها مؤخرًا للرحيل عن النادي الأحمر في يناير المقبل.

وقال المصدر إن اللاعب تلقى عرضين أحدهما من الإسماعيلي والثاني من إنبي للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف المصدر بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لم يحسم مصير حسين السيد حتى الآن، وبالتالي فإن مسألة رحيله عن القلعة الحمراء في يد المدرب السويسري.

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3- صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري:

يرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في التعاقد مع مهاجم قوي في الميركاتو الشتوي لتدعيم خط الهجوم في ظل تحفظه على أداء مروان محسن وإضاعة المغربي وليد أزارو للعديد من الفرص السلهة وعدد قناعته بصلاح محسن مهاجم الأهلي الثالث.

ويدرس مسؤولو النادي الأهلي عقد صفقة تبادلية مع سموحة بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الميركاتو الشتوي على أن ينتقل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي إلى فريقه القديم لإتمام الصفقة خاصة أنه هداف الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 5 أهداف مناصفة مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

نشرة أخبار الأهلي اليوم

4- سموحة يصدم الأهلي بشأن حسام حسن:

علم مراسل "الخليج 365 الرياضي" أن حسام حسن مهاجم فريق سموحة وصل له خلال الأيام الأخيرة أكثر من عرض من أندية الدوري المصري.

هذا وكان قد تردد اسم اللاعب خلال الموسم الأخير داخل أندية الأهلي والزمالك، ولكن بدون عروض رسمية للنادي الساحلي.

وتمسك المدير الفني لسموحة حسام حسن بوجود المهاجم المتألق خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق لجهوده.

5- فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على عدم التجديد لحسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة ومنحه فرصة التواجد بأي منصب داخل النادي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لا يرغب في التجديد مع حسام عاشور قائد الفريق، لعدم الاعتماد عليه خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن فايلر سيكتفي باستمرار أحمد فتحي وشريف إكرامي ووليد سليمان لمدة عام آخر، ولكنه ترك الأمر معُلقًا لعاشور، إلا أن النية تتجه لعدم استمراره واعتزاله.

واختتم المصدر: "مجلس الإدارة، ينوي تقديم عرض لحسام عاشور بتولي أحد المناصب في النادي أو جهاز الكرة، مع اختيار الاعتزال نهاية الموسم الجاري".