رياضة | حوار.. ممدوح عبدالحي: كوكاكولا يحتاج لتدعيمات في يناير وأتمنى الصعود واللعب مع الكبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار.. ممدوح عبدالحي: كوكاكولا يحتاج لتدعيمات في يناير وأتمنى الصعود واللعب مع الكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الفترة الحالية حالة من الانتعاش في صفوف فريق كوكاكولا تحت قيادة المدرب ممدوح عبدالحي، الذي أعاد قوام الفريق منذ توليه القيادة الفنية، وارتفاع المعدلات الفنية لبعض اللاعبين فى الفريق خلال المباريات .

"الخليج 365" يلتقي بـ"ممدوح عبدالحي"، للحديث عن الفريق وطموحه خلال الفترة المقبلة.

هل ترددت في تحمل مسؤولية الرجل الأول في الجهاز الفني بالموسم الحالي؟

- لم أتردد، لأنى كنت أتحمل قبل ذلك المسئولية الفنية لفريق أف سي مصر، وفي الذي الوقت كان هناك في صفوف الفريق نجوم الدوري الممتاز، وكان الفريق يسير بشكل جيدا وينافس على الصعود، تولية القيادة في 15 مباريات، فاز الفريق في 10 مباريات .

ما رأيك في أول تجربة رسمية مع كوكاكولا ؟

- أرى أنها تجربة ناجحة لأني تولية القيادة منذ بداية الموسم الحالي، رغم أن قوام الفريق رحل إلا أني قمت بتكوين قوام جديد معدل السن من 25, هناك لاعبين من بيراميدز وإنبي جميعهم مميزين، ولكن ينقصهم الوقت لتقديم مستوى وأداء جيد، دوري القسم الثاني من عيوبه أنه لم تتوقع النتائج .

من من المدربين الذين عملت معهم واستفدت منهم؟

- حلمي طولان، استفدت منه الكثير، ومحمد صلاح، وأيضا تامر مصطفي .

من المدرب الذي أثر في شخصية ممدوح عبدالحي؟

- طلعت يوسف، عملت مع في طلائع الجيش كمدرب ولاعب وأستفدت الكثير من الخبرات

ماهي أقوي مجموعة في مجموعات دوري القسم الثاني ؟

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- مجموعة القاهرة, تعتبر الأقوى في الدوري، لأن هناك العديد من الأندية في المجموعة تتنافس على الصعود لدوري الأضواء، وبجانب الثلاث أندية "بتروجيت والداخلية والنجوم" التي هبطت من الدوري الممتاز وتريد الصعود مرة أخرى.

ما رأيك في أداء الترسانة الموسم الحالي رغم تاريخها ؟

- الترسانة تحتاج الفترة الحالية إلى تنظيم وإبتعاد الإدارة عن القرارات الفنية، وأعتقد أن محمد صلاح سيفعل ذلك .

ما رأيك في دوري المحترفين الذي سيقام الموسم المقبل ؟

- ستكون دوري مختلف جداً، ويكون تكلفة مالية ضخمة على الأندية ولكن سيكون مفيد للكرة المصرية وقوى، والذي سيصعد للممتاز سيستحق ذلك .

مالا هي المراكز التي تحتاج إلى تدعيمات في صفوف الفريق ؟

- الفريق يحتاج إلى مهاجم أفريقي، وظهير أيمن، ولكن لم يتم تحديد الأسماء الفترة الحالية .

هل تعتمد على خطة ثابتة في مبارياتك؟

- لا اعتمد على خطة معينة، لأن كل مباراة لها ظروفها، لذلك اتعامل مع كل مباراة على حدة.

ماهو طموح فريق كوكاكولا هذا الموسم ؟

- أتمنى التوفيق من ربنا، وأى مدرب يريد الصعود بفريقه إلى الممتاز واللعب مع الكبار، ونحن نسعى لبذل المزيد من الجهد لتقديم مستوى أفضل .