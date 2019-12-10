رياضة | مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم موعد انطلاق منافسات الجولة الحادية عشر من من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي ستنطلق يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين:-

-أبها ضد الحزم

يواجه الحزم نظيره أبها، مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019، على ملعب الحزم، في تمام الساعة الثانية وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الحزم في المركز الثامن من جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 14 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن أبها صاحب المركز التاسع.

-الشباب ضد الرائد

يواجه الشباب نظيره الرائد، مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة الخامسة الرابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويحتل فريف الشباب المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الرائد في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

-الوحدة ضد العدالة

يواجه الوحدة نظيره فريق العدالة، مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019، على ملعب الملك عبد العزيز، في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الوحدة في المركز الخامس من جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

-الاتفاق ضد الفتح

يواجه فريق الاتفاق نظيره الفتح، مساء الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية ونصف بتوقيت جرينتش.

Advertisements

ويتواجد الاتفاق في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

-النصر ضد التعاون

يواجه النصر نظيره التعاون، مساء الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

-ضمك ضد الفيحاء

يواجه ضمك نظيره الفيحاء، مساء السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، في تمام الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة عصرا بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وثلاثون دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش.

ويتواجد ضمك في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

-الاتحاد ضد الفيصلي

يواجع الاتحاد نظيره الفيصلي، مساء السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، على ملعب الجوهرة، في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويتواج الاتحاد في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الفيصلي في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

-الهلال ضد الأهلي

يواجه الهلال نظيره الأهلي، مساء الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، على ملعب جامعة الملك سعود، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الخامس.