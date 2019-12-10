رياضة | 20 لاعبا فى قائمة فاركو استعدادا لموقعة دمنهور بالقسم الثانى

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اختار الدكتور أحمد عاشور المدير الفنى لفاركو 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة دمنهور على ملعب الأخير غدا فى الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

20 لاعبا فى قائمة فاركو استعدادا لموقعة دمنهور بالقسم الثانى

وضمت القائمة كل من " أحمد خطاب - محمد مصطفي - سليم عبد الخالق - حسن جمعه - جابر كامل - ناصر البوهي - أحمد سعيد - رفعت مفتاح - أحمد حسين - كريم حسن - علي بهيج - أحمد البحراوي - يحي زايد - ادريسا كويتيه - أحمد العزب - إسلام عبد الغني - أحمد ناصف - عماد علاء -عبد الله النادي - محمود سمير .

ويحتل فاركو قمة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من 7 مباريات خاضها الفريق بالدورى فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يخسر فى أى مباراة .