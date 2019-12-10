رياضة | الطالبية يحتفل برئيس جهاز الكاراتيه بعد تكريمه من الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطالبية يحتفل برئيس جهاز الكاراتيه بعد تكريمه من الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل نادى الطالبية الرياضي برئاسة المستشار حسن مراد نائب رئيس النادى والقائم بأعمال رئيس النادى بمحمد فتحي المدير الفنى لمنتخب مصر للكاراتية ورئيس جهاز الكاراتية بالنادى بسبب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصوله على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية.

حضر الاحتفالية عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية ولاعبو الكاراتيه بالإضافة إلى أسامة عباس ومصطفي نمر عضوى مجلس إدارة النادى ود. محمود رأفت مدير النشاط الرياضي .

ومن جانبه أكد المستشار حسن مراد أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين يؤكد النظرة المستقبلية للقيادة السياسية في الاهتمام بالرياضة وأن تكريم رئيس جهاز الكاراتية يعتبر تكريما للنادى ككل.

Advertisements

وأشار مراد إلى أن محمد فتحى من المدربين المميزين داخل النادى واستطاع تطوير الكاراتية بالإضافة إلى مساعدته على خروج أبطال جدد في المستقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بتكريم المنتخب الأوليمبي وعددا من الرياضيين الذين حققوا العديد من الألقاب في مختلف اللعبات.