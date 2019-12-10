الامارات | «الشارقة الرياضية» تطلق برنامجاً لتغطية الدوري الإسباني لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضية» تطلق برنامجاً لتغطية الدوري الإسباني لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت قناة الشارقة الرياضية استحداث برنامج أسبوعي يواكب الدوري الإسباني لكرة السلة، ويستضيف خلاله المدرب والمحلل الفني عماد عثمان، وزميله أحمد الحلفاوي، ويحاورهما المذيع خالد الحمادي.

كما أعلنت القناة عن تعزيز مواكبتها للموسم الرياضي الحالي الذي يستمر حتى نهاية مايو المقبل، عبر سلسلة من البرامج التي تسلّط الضوء على كلّ ما يدور على ميادين المنافسات، وتحلل، وترصد، وتناقش نخبة من الخبراء والمحللين والمسؤولين الرياضيين.

من جانبه، قال مدير قناة الشارقة الرياضية راشد العوبد، في بيان صحافي: «الموسم الحالي يحفل بالكثير من المناسبات المنتظرة واللقاءات المهمة والقوية في شتى ميادين الرياضة، لهذا نواصل تغطيتنا ومواكبتنا لجميع ما يدور على ملاعب الدولة وخارجها، لنقدم للمشاهد جولات إعلامية رياضية متكاملة ترصد له كل ما يهمه، لهذا خصصنا تنوعاً في المضامين التي تطرحها البرامج وشمولية في الاستضافات لنغطي من خلالها مختلف جوانب الأحداث الرياضية».