الامارات | «دبي لأصحاب الهمم» بطل «بولينغ الإعاقة السمعية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لأصحاب الهمم» بطل «بولينغ الإعاقة السمعية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بمركز دبي للبولينغ، بطولة الصم التي نظمتها لجنة الإمارات لرياضة الصم بمشاركة 25 لاعباً من مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة، في مسابقات الثلاثي، حيث شهدت البطولة منافسة قوية بين اللاعبين انتهت بحصول نادي دبي لأصحاب الهمم على المركز الأول بمجموع نقاط 3271، عبر كل من: وليد خالد ووليد محمد وطارق شهاب، وحصل على المركز الثاني نادي العين لأصحاب الهمم بمجموع نقاط 3061، عن طريق محمد العيساني ومطر الرميثي وناصر الغيثي، وحل ثالثاً نادي دبي بمجموع نقاط 3050، عن طريق يوسف عزيز وعدنان معلمي وأيمن المقبالي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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