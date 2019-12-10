الامارات | خورفكان والظفرة.. صراع فني باللغة الصربية

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان والظفرة.. صراع فني باللغة الصربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضع فريق خورفكان عينه على تحقيق الانتصار الأول في دوري الخليج العربي هذا الموسم عندما يستضيف الظفرة عند الساعة السادسة من مساء اليوم في استاد خالد بن محمد بالحزانة بنادي الشارقة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي.

وتحمل المباراة طابعا فنياً متشابها لاسيما أن الفريقين يقودهما مدربان من صربيا، إذ يدرب خورفكان غوران توفيزيتش، ويتولى قيادة الظفرة مواطنه فوك رازوفتش.

ويرغب خورفكان في تعويض البداية الضعيفة للفريق التي كلفته احتلال المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط حصدها من التعادل مع حتا وبني ياس وعجمان وجميعها انتهت بنتيجة (1-1)، مقابل أربع هزائم قادته لاستبدال مدربه السابق البرازيلي باولو كاميلي والاستعانة بالمدرب الجديد توفيزيتش الذي تمكن في آخر مواجهة من تحقيق أول فوز مع الفريق على حساب العين (4-2)، لكن في مسابقة كأس الخليج العربي.

ويدرك «نسور خورفكان» مدى أهمية مباراة اليوم كونها تأتي أمام فريق يعد منافساً في البقاء، حيث يبلغ رصيد الظفرة 7 نقاط في الـ11، كما أنه سيلتقي الوحدة وشباب الاهلي في الجولتين التاسعة والعاشرة في مباراتين من العيار الثقيل، ما يحتم عليه كسب النقاط أمام الظفرة تمهيداً للجولات المقبلة.

Advertisements

في المقابل، يتطلع الظفرة إلى كسب نقاط المباراة وعدم الخسارة تحسباً لفوز الفرق الذي يأتي بعده حالياً في الترتيب في عملية تبادل بالمراكز قد تضعه في موقف صعب لاحقاً، ويدرك مدرب الظفرة الصربي رازوفتش أن خورفكان الحالي تغير كثيراً عن بداية الموسم بعد تسلم مواطنه غوران القيادة الفنية وتطور مستواه نحو الأفضل.

الغيابات

خورفكان: لا يوجد.

الظفرة: راشد مهير وسلطان السويدي ومحمد سيف «إصابة».