الامارات | أروابارينا مرشح لخلافة مدرب الوصل السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا مرشح لخلافة مدرب الوصل السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة بيو بيو تشيلي أن مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، هو المرشح الأول لتولي تدريب نادي يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي، لافتة إلى أن إدارة النادي تسعى إلى إقناع أروابارينا بقبول العرض والرحيل عن دوري الخليج العربي.

وأوضحت أن إدارة يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي، تسعى إلى التعاقد مع أروابارينا، بعد إقالة مدرب الوصل السابق، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق.