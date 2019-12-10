الامارات | «كأس السلة» حائرة بين إنجاز أول للظفرة ولقب خامس للنصر

شكرا لقرائتكم خبر عن «كأس السلة» حائرة بين إنجاز أول للظفرة ولقب خامس للنصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب الظفرة لقبه التاريخي الأول في مسابقات كرة السلة، حين يلتقي في السادسة من مساء اليوم حامل اللقب، النصر، الساعي لإضافة لقبه الخامس، في نهائي كأس نائب رئيس الدولة لمرحلة الرجال، على صالة نادي الوصل.

كما يشهد اليوم، في الخامسة عصراً، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، الذي سيُقام على صالة النصر بين الوصل والشارقة.

ونجح فريقا الظفرة والنصر في حجز مقعدهما للنهائي، بتخطيهما أول من أمس عقبة المربع الذهبي، عقب فوز العميد على الشارقة «95-91» في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي شباب الأهلي، والظفرة على الوصل «77-75» في لقاء أقيم على صالة نادي بني ياس.

ويسعى الظفرة الذي انضم الموسم الماضي إلى مسابقات مرحلة رجال كرة السلة، إلى مواصلة سلسلة مفاجآته في الكأس، وكتابة فصل جديد بانضمامه إلى قائمة الفرق الفائزة بالبطولة التي استهلت للمرة الأولى موسم 2007-2009، وتحتكر ألقابها فرق شباب الأهلي (7 ألقاب)، والنصر (4 ألقاب)، ولقب وحيد للوصل، وتصطدم تطلعات الظفرة، بطموحات مشروعة للنصر لردّ اعتبار خسارته في التمهيدي، والسعي للحفاظ على لقبه للموسم الماضي، وحصد الكأس للمرة الخامسة.