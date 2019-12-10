الامارات | «هاتريك» نيمار يعزّز صدارة «كواترو» لدوري الدرجة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك» نيمار يعزّز صدارة «كواترو» لدوري الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق مركز كواترو صدارته دوري الدرجة الثانية، بعد فوزه على فريق سيتي 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة، على الملعب الفرعي بنادي عجمان.

وتمكن نجم فريق كواترو، الغاني ماتياس، الملقب بـ«نيمار» من تسجيل أهداف فريقه الثلاثة «هاتريك».

وفاز فريق الفلاح على فريق ريجينال بهدف نظيف ليصل إلى النقطة التاسعة متساوياً مع «كواترو»، كما فاز فريق يونايتد على فريق سبورت سابورت بهدفين نظيفين، وفاز فريق كلية الدار على «الموج» بثنائية نظيفة، وفاز فريق الهلال يونايتد على فريق الحزم 3-1.