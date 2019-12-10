الامارات | انطلاق دورة المستوى «A» بمشاركة 19 مدرباً

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة المستوى «A» بمشاركة 19 مدرباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، فعاليات الفترة الرابعة والأخيرة للدورة التدريبية لمدربي كرة القدم لنيل دبلوم التدريب المستوى «A»، التي يُنظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة 19 مدرباً من مختلف أندية الدولة.

وقدم المدير الفني للاتحاد ميشيل سابلون، محاضرة عن حراسة المرمى بالأفكار التي طورتها الإدارة الفنية لاتحاد الكرة، من خلال منهج أكاديمي وتدريبي لحراس المرمى، كما تطرقت المحاضرة لكيفية التعامل مع حارس المرمى كلاعب مؤثر، بجانب محاضرة عن المنشطات، وأخرى عن المستجدات التي طرأت على قانون اللعبة.