الامارات | القمزي: «مونديال إكس كات» تظاهرة عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن القمزي: «مونديال إكس كات» تظاهرة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراتها لانطلاقة جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2019، التي تنطلق بعد غدٍ وتختتم السبت المقبل، برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي.

وقال بيان صحافي من نادي دبي الدولي للرياضت البحرية: «لبس مقر البطولة في موقع الحدث خلف مركز صن سيت موول في شاطئ جميرا 3 حلة زاهية انتظاراً لاستضافة المنافسات التي تشمل التجارب الرسمية يوم الخميس، ثم تصفيات الزمن والسباق الأول يوم الجمعة، على أن يكون ختام الحدث يوم السبت بإقامة السباق الثاني يعقبه حفل تتويج أبطال موسم 2019».

من جانبه، قال مدير الحدث هزيم القمزي، إن: «التجهيزات كافة تسير على قدم وساق في انتظار موعد الانطلاقة».

وأكد أن: «الحدث المرتقب لن يكون مجرد سباق، بل تظاهرة عالمية تجمع عدداً من المؤسسات المتخصصة في مجال الرياضات البحرية والسياحة الترفيهية والصناعة البحرية وتقديم الخدمات للجمهور ومحبي قوارب النزهة والترفيه».