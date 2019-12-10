الامارات | كلباء وعجمان.. نقطة تحول في المنطقة الدافئة

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء وعجمان.. نقطة تحول في المنطقة الدافئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل اتحاد كلباء نظيره عجمان عند الساعة السادسة من مساء اليوم في استاد مدينة كلباء ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي في مباراة تعني الكثير للفريقين الراغبين في الاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة.

وتعتبر المباراة بمثابة نقطة تحول للفريقين حيث يبلغ رصيد عجمان (8 نقاط) بالمركز السابع، بينما رصيد اتحاد كلباء (6 نقاط) في المركز 12.

ويرغب صاحب الأرض في الاستمرار بالنتائج الإيجابية التي حققها منذ قدوم المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، والاستفادة من الحالتين الفنية والبدنية المثالية للمجري جوجاك والأردني ياسين البخيت، في وقت يعاني الفريق غياب لاعبه التوغولي مالابا بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات لكنه سيتمكن من إشراك لاعبه الموهوب أحمد عامر الذي ستكون مباريات الشهر الحالي الأخيرة له بعد توقيعه لعقد احتراف مع نادي ليغانيس الإسباني بداية العام المقبل.

ويتمتع اتحاد كلباء بنقاط قوة يتطلع للاستفادة منها في المباراة أبرزها سرعة انطلاق ياسين البخيت والكرات البينية للمجري جوجاك، إضافة إلى التسديدات الصاروخية للاعبه منصور عباس من خارج منطقة الجزاء، بينما يتمتع عجمان بالأداء الجماعي الذي يعد سر انتصاراته السابقة بالاعتماد على تحركات حسن عبدالرحمن وتصويبات البرازيلي فييرا.

وكان اتحاد كلباء قد خسر آخر مباراة له أمام النصر بهدفين نظيفين بينما تعادل عجمان مع خورفكان بهدف لمثله.

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في المقابل، يتطلع عجمان إلى حصد أهم ثلاث نقاط كونها ستبقيه بمركزه الحالي على أقل تقدير أو ترتقي به لمركز أفضل في حال تعثر الوحدة أمام شباب الأهلي، وهو العامل المعنوي الذي يركز عليه مدربه المصري أيمن الرمادي.

الغيابات

كلباء: مالابا.

عجمان: حسن زهران والمالي حامد دومبيا.