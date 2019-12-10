الامارات | مدرب العين: خطة 4-2-3-1 تعجب الصحافيين والإدارة واللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: خطة 4-2-3-1 تعجب الصحافيين والإدارة واللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو، إن خطة 4-2-3-1 التي انتهجها «الزعيم» في الفترة الأخيرة، وحقق بها الانتصارات مع الأداء الرائع، هي الخطة التي تعجب الصحافيين ومجلس إدارة النادي، وهي ملائمة للاعبين، مشيراً إلى أنه أحبها ويأمل أن يستمر «الزعيم» في تحقيق الأداء في المباريات المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة الغد أمام النصر ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وأكّد المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحافي أنه منذ بداية الموسم انتهج أكثر من خطة للاعتماد عليها في المباريات قبل أن يستقر على خطة 4-2-3-1، وقال: «هي خطة تعجب الصحافيين ومجلس الإدارة، وملائمة للاعبين».

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وأضاف أن مواجهة فريقه أمام «العميد» تعتبر مهمة جداً بالنسبة لهم خصوصاً أنها في مواجهة فريق قوي بحجم «العميد» استطاع في الفترة الأخيرة أن يظهر بصورة جيدة تحت قيادة مواطنه المدرب كرونسلاف يورتشيتس، وقال: «عدنا للتدريبات الجماعية مجتمعين للمرة الأولى منذ فترة طويلة. الاستعدادات للمواجهة تمضي بصورة جيدة، ومن المهم أن الجميع يدركون أهمية تحقيق الفوز في هذا اللقاء».

وعن الغيابات المتوقعة بصفوف الفريق في مواجهة النصر، أوضح المدرب الكرواتي أن فريق العين لم تتح له منذ بداية الموسم فرصة خوض مباراة بتشكيلة كاملة بسبب الإصابات التي ظل لاعبو الفريق يتعرضون لها من فترة لأخرى، وأشار إلى أن عودة اللاعب الجزائري، عبدالرحمن مزيان، للتدريبات تعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً أنه لاعب مهم في التشكيلة، وقال: «أعتقد أنه إذا كان جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم ففريق العين سيكون الأقوى».