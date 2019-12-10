الامارات | مارياني يغيب عن شباب الأهلي أمام «العنابي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مارياني يغيب عن شباب الأهلي أمام «العنابي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، صعوبة مواجهة الوحدة غداً في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي رغم خسارة «العنابي» بأربعة أهداف دون رد أمام الجزيرة في كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن هذه الخسارة ليست مقياساً لمردود الوحدة.

وعن جاهزية اللاعبين، قال أروابارينا في مؤتمر صحافي: «السويسري مارياني مصاب، ويخضع حالياً للعلاج، وسنقيّم مدى جاهزية وليد عباس ويوسف جابر، ومانع محمد عاد من لندن، وسنرى مدى تقدّمه مع برنامجه الطبي».