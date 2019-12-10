الامارات | إصابات وغيابات في الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات وغيابات في الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، إن فريقه سيفقد عدداً من لاعبيه المهمين في لقاء شباب الأهلي، غداً، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأضاف خيمينيز، في المؤتمر الصحافي أمس: «من الواضح أن لدينا لاعبين مهمين ومؤثرين خارج تشكيلة الوحدة في مباراة الغد بسبب الإصابة أو الإيقاف، إذ نفتقد إسماعيل مطر، وحمدان الكمالي، والأوروغوياني نيكولاس ميليسي، ولا نعرف إلى الآن موقف حسام محمد من المشاركة بعد الظروف الأسرية التي مر بها». وغاب اللاعب المصري المقيد في «خانة» المقيمين، حسام محمد لظروف وفاة والده، إذ تدرب مع الفريق أول من أمس.

وتابع خيمينيز: «الإصابات جاءت في توقيتات غير مناسبة، علينا أن نُقر بصعوبة أن نجد بدائل لهؤلاء اللاعبين، سنعتمد على اللاعبين الشبان الذين يُمثلون مستقبل للنادي».