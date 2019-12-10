شكرا لقرائتكم خبر عن المربع الذهبي يشعل مواجهة الإنتاج وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الإنتاج الحربى نظيره سموحة، عند السابعة والنصف مساء اليوم «الثلاثاء» على أرض ملعب ستاد السلام فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز، ولاشك أن المواجهة ستحمل طابع الإثارة والندية بسبب رغبة كل من الفريقين فى حصد الثلاث نقاط، وتمثل المباراة أهمية قصوى لمختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، بعدما ودع الفريق مبكرًا بطولة كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة فى دور الـ32، كما يحتل الإنتاج المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 9 نقاط، ولذلك فارق النقطتين بين الفريقين سيزيد من قوة المباراة بينهما.

وشدد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى على ضرورة تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، خصوصًا أن الفريق سيقرب الفريق من المربع الذهبى فى جدول الدورى، بينما تركزت كلمات حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، على أهمية تحقيق الفوز للتواجد بين الأربعة الكبار.